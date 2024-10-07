В Приморье задержали трех иностранцев, пересекших границу ради дикоросов
Трех иностранцев, пересекших границу РФ, задержали в Приморье
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Трое иностранных граждан незаконно пересекли границу с Россией в Хасанском районе Приморья, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю.
Задержание произошло в сентябре 2024 года в лесистой местности. Задержанные имели при себе продукты и экипировку для длительного пребывания на территории РФ. Молодые люди признались, что пересекли границу для сбора дикорастущих растений.
По факту незаконного пересечения российской границы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
Согласно законодательству РФ, иностранцы, незаконно пересекшие границу России, могут быть депортированы из страны и лишены права на повторный въезд в нее на определенный срок. Условия задержания также могут быть строгими: лица, задержанные за незаконный переход границы, могут находиться в условиях изоляции до выяснения обстоятельств.
Нарушителей могут занести в базы данных правоохранительных органов, что усложнит их дальнейшие поездки как в Россию, так и в другие страны. Переход границы в несанкционированных местах может быть опасен из-за природных условий или патрулирования пограничников.
Ранее сообщалось, что в Псковской области задержали украинку с болторезом. Женщина нелегально пересекла границу между Эстонией и Россией.