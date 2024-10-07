В Приморье задержали трех иностранцев, пересекших границу ради дикоросов

Задержание произошло в сентябре 2024 года в лесистой местности. Задержанные имели при себе продукты и экипировку для длительного пребывания на территории РФ. Молодые люди признались, что пересекли границу для сбора дикорастущих растений.

По факту незаконного пересечения российской границы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Согласно законодательству РФ, иностранцы, незаконно пересекшие границу России, могут быть депортированы из страны и лишены права на повторный въезд в нее на определенный срок. Условия задержания также могут быть строгими: лица, задержанные за незаконный переход границы, могут находиться в условиях изоляции до выяснения обстоятельств.

Нарушителей могут занести в базы данных правоохранительных органов, что усложнит их дальнейшие поездки как в Россию, так и в другие страны. Переход границы в несанкционированных местах может быть опасен из-за природных условий или патрулирования пограничников.

Ранее сообщалось, что в Псковской области задержали украинку с болторезом. Женщина нелегально пересекла границу между Эстонией и Россией.