США после начала специальной операции начали вывозить некие биоматериалы с украинской территории. Для транзита использовалась Молдавия. Такие данные обнародовал Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты. Его слова привело РИА Новости.

Отправителем биоматериалов выступал Центр общественного здоровья Украины. Он отправлял в лаборатории, связанные с американским министерством обороны, образцы тканей и крови человека. В дальнейшем все эти материалы использовали для отработки на них различных биологических агентов. В итоге выбиралось, что именно наиболее негативно воздействует на биообразцы из того или иного региона.

«За период с августа 2022 по май 2024 года было официально осуществлено более двух тысяч случаев транспортировки образцов биоматериалов через территорию Молдавии», — указал генерал-лейтенант Кириллов.

В перевозке были задействованы дочерние структуры американских компаний, в том числе и тех, что выступают поставщиками Пентагона. Все это сделано для сокрытия конечных точек маршрута биоматериалов.

Ранее представитель Пентагона Райдер вынужденно признал успехи российской армии на полях специальной операции. Он отметил, что ВС РФ регулярно добиваются продвижения вглубь вражеской территории на красноармейском направлении.