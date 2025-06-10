Ан-2 подал сигнал бедствия в Якутии

В Якутии перестал выходить на связь самолет Авиалесоохраны. Он пропал после того, как подал сигнал бедствия. Об этом сообщил ТАСС.

В Якутии самолет совершал рабочий вылет. Внезапно он подал сигнал бедствия. Вскоре после этого воздушное судно перестало выходить на связь.

«Самолет Ан-2 совершал мониторинг лесопожарной обстановки, когда с ним пропала связь. На борту находятся два члена экипажа и наблюдатель Авиалесоохраны», — указали журналистам представители оперативных служб.

Позже в службе спасения сообщили, что самолет после исчезновения связи продолжил отображаться на радарах. Специалисты допустили, что все это может быть связано с неполадками в работе рации.

Ранее сообщалось, что в Московской области приземлился самолет Ил-76, на борту которого находились российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена. Обмен был проведен в рамках согласованного процесса. Все освобожденные военные — молодые люди в возрасте до 25 лет.