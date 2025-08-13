Ан-24 в Амурской области мог разбиться из-за ошибки пилотов

Предварительные данные МАК указывают, что крушение Ан-24 в Амурской области могло произойти из-за ошибки экипажа — пилоты неправильно настроили датчики высоты, из-за чего самолет летел на 600 метров ниже безопасного уровня. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск—Благовещенск — Тында, разбился 24 июля. На борту находились 48 человек — все погибли. Следствие и МАК начали разбираться в причинах, и теперь появились первые выводы.

По данным специалистов, экипаж неправильно выставил режим датчиков давления, которые определяют высоту полета. Вместо режима QFE (относительно взлетно-посадочной полосы) пилоты использовали QNH (относительно уровня моря). В результате высотомеры показывали неверные данные, и самолет шел на посадку на 600 метров ниже, чем требовалось.

Аэропорт Тынды расположен на высоте 616 метров над уровнем моря, и Ан-24, по факту, летел на высоте около 150 метров над землей. В итоге он задел кроны деревьев и рухнул. Дополнительным фактором стало отсутствие в аэропорту современного радиолокатора — диспетчер просто не видел реальную высоту самолета.

После катастрофы Росавиация аннулировала сертификат «Ангары» на техобслуживание воздушных судов, а СКР возбудил уголовное дело. Окончательные выводы о причинах трагедии появятся после завершения расследования.

