Аналитик Корнев объяснил, как беспилотники ВСУ долетели до региона в 1000 км от фронта

Инцидент с беспилотниками, сбитыми в небе над Оренбургской областью утром 24 декабря, указывает на возросшие возможности украинских Вооруженных сил. Об этом в беседе с « Лентой.ру » заявил военный эксперт Дмитрий Корнев, комментируя сообщение Минобороны России о шести уничтоженных в регионе дронах.

Корнев отметил, что Оренбургская область удалена от линии боевого соприкосновения примерно на 1000 километров, однако это расстояние технически преодолимо для современных украинских беспилотников. Эксперт пояснил, что уже несколько месяцев в распоряжении ВСУ имеются дроны с заявленной дальностью полета от 1500 до 2000 км.

По его словам, такая техника способна поражать объекты не только на Урале или в Оренбургской области, но и, теоретически, на Кольском полуострове, долетая с территории Украины вглубь российской территории. Корнев подчеркнул, что об этих возможностях осведомлены как в российском военном ведомстве, так и в региональных администрациях. Для защиты потенциальных целей, по информации аналитика, уже принят целый комплекс различных защитных мер.

Ранее сообщалось, что в Тульской области на заводе возник пожар при отражении атаки БПЛА.