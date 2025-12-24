В Тульской области после атаки БПЛА возник пожар на заводе
Миляев: в Тульской области на заводе возник пожар при отражении атаки БПЛА
На одном из предприятий в Тульской области произошел пожар, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Возгорание возникло в ходе отражения атаки украинских беспилотников.
По данным Министерства обороны РФ, системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки дронов с позднего вечера 23 декабря. Всего минувшей ночью было уничтожено 172 БПЛА.
В результате падения обломков одного из сбитых дронов повреждения получил частный жилой дом на территории Большой Тулы. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
На месте происшествия работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий пожара и оценкой нанесенного ущерба.
22 декабря после атаки украинских БПЛА возник пожар в порту Тамани, который тушили спустя сутки. 23 декабря сообщалось, что в Буденновске Ставропольского края после атаки БПЛА произошел пожар на промышленной территории.