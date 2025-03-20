Аналитик Кусков пояснил пользу маркировки телефонных звонков

Депутаты нижней палаты парламента приняли в первом чтении законопроект об обязательной маркировке звонков на экранах мобильных устройств с целью борьбы с телефонными мошенниками. Аналитик Денис Кусков рассказал, поспособствует ли указанная мера борьбе с преступниками и как изменится нагрузка на операторов связи. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, сама по себе инициатива не сможет противостоять злоумышленникам, однако если внедрить ее в комплексе с другими мерами защиты, то поможет.

Эксперт подчеркнул, что внедрение обязательной маркировки не обременит операторов связи, поэтому не должно возникнуть удорожания услуг.

По его мнению, в целом сегодня операторы связи ведут активную борьбу с телефонным мошенничеством, у каждого разработана своя система защиты.

Ранее глава правительства РФ Мишустин объявил о «революции» в борьбе с телефонными мошенниками.