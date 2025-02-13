Мишустин объявил о «революции» в борьбе с телефонными мошенниками

Правительство России подготовило комплексный пакет мер по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Нововведения включают обязательную маркировку звонков и право отказа от рекламных рассылок. Об этом пишет ТАСС.

На заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин представил масштабные изменения в законодательство, направленные на борьбу с телефонными и интернет-мошенниками. Новый пакет мер, разработанный по поручению президента, призван существенно усилить защиту россиян от злоумышленников.

Ключевым нововведением станет обязательная маркировка входящих звонков. На экране телефона будет отображаться информация о типе звонка — от организации или с международного виртуального номера. Мера поможет гражданам сразу определить потенциально опасные вызовы.

Россияне также получат право отказываться от рекламных звонков и массовых рассылок, которые осуществляются без их согласия. Кроме того, государственным службам, операторам связи и банкам запретят использовать иностранные мессенджеры при общении с клиентами, что затруднит работу мошенников, выдающих себя за сотрудников этих организаций.

Для выявления и оперативной блокировки подозрительной активности будет создана специальная информационная система. В ее базу, помимо прочего, войдут записи голосов известных телефонных мошенников.

Одновременно с этим вступает в силу закон о защите заемщиков. Он вводит «период охлаждения» при выдаче кредитов, во время которого банки будут проводить дополнительные проверки. Новые требования повышают ответственность финансовых организаций в случаях обмана их клиентов мошенниками.

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