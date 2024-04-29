Аналитик Михайлов: ВСУ хватит восьмисот БПЛА Vector лишь на неделю

Отечественные ПВО-системы способны уничтожить западную поставку из восьмисот разведывательных БПЛА Vector в течение одной недели. Соответствующее заявление сделал военный аналитик Александр Михайлов в ходе беседы с изданием URA.ru .

Эксперт напомнил, что ранее Украина запросила у ФРГ поставку из 800 таких дронов для ВСУ. По словам Михайлова, российские ПВО уничтожат весь запас этих БПЛА за недельный период.

В качестве доказательства своих слов, он привел данные, опубликованные МО РФ. Согласно информации оборонного ведомства, отечественные ВС сбивают от 200 до 300 вражеских дронов каждые сутки. Украине придет 800 дополнительных дронов, которые «проживут» в боевых условиях около недели, указал аналитик.

«На каждый летательный аппарат есть свое средство поражения. Поэтому такие тактические дроны не являются никакой проблемой», — убежден эксперт.

Ранее сообщалось, что боец ВС РФ взорвал гранату под бронежилетом, чтобы не сдаваться врагу.