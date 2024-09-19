Аналитик Муртазин назвал последствия инцидента с пейджерами в Ливане

Около четырех тысяч человек пострадали и 12 погибли в итоге массового взрыва пейджеров в Ливане. Аналитик Эльдар Муртазин рассказал, в каком случае возможны взрывы прочих приборов. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, современные технологии дают возможность заминировать абсолютно любое устройство, включая компьютеры и телефоны, при этом вовсе необязательно конкретно на производстве.

Аналитик подчеркнул, что в любом случае это является актом государственного терроризма, что вызывает еще большие опасения среди общественности.

По его мнению, эти инциденты свидетельствуют о том, что мир находится на пороге того, что нет никаких правил и ограничений и террористические акты с применением бытовых приборов могут стать обыденностью и нормой.

Ранее сообщалось, что Израиль стягивает спецназ к границе с Ливаном после массовых взрывов пейджеров.