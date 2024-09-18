Израиль стягивает спецназ к границе с Ливаном после массовых взрывов пейджеров

Израильский ЦАХАЛ после массовых взрывов пейджеров в Ливане начал переброску спецназа из сектора Газа к границе страны Ближнего Востока. Об сообщают ресурсы Ynet и Haaretz.

Отмечается, что израильтяне отправляют бригады коммандос и парашютно-десантных войск. Решение о перегруппировке военных было принято в «ожидании потенциальной эскалации».

Ранее сообщалось о том, что в ООН выступили с резким осуждением действий Израиля из-за так называемой «пейджинговой атаки». В результате проведенной спецоперации различные травмы получили не менее 2,8 тыс. человек.