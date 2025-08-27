Аналитик Муртазин назвал способы распознать опасное приложение на телефоне

Обновление приложения косметического ритейлера «Л’Этуаль» привело к серьезным сбоям в работе iPhone. Владельцы устройств Apple массово жалуются на зависание, перегрев и самопроизвольные отключения смартфонов после установки обновления. Издание «Вечерняя Москва» выяснило у эксперта, как распознать вредоносное приложение до того, как оно выведет устройство из строя.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал ключевые признаки проблемного софта: аномальное замедление работы устройства, перегрев корпуса и самопроизвольные закрытия приложений. По его словам, ситуация с «Л’Этуаль» характерна для неудачно прописанного кода, когда одно обновление способно превратить смартфон в «кирпич». Особенно чувствительна техника Apple к таким сбоям — системные обновления iOS часто входят в конфликт с приложениями, вызывая цепную реакцию проблем.

Эксперт добавил, что последствия могут быть критическими: при серьезном повреждении системы восстановление данных без резервной копии становится невозможным. Он рекомендует немедленно удалять подозрительные приложения при первых признаках нестабильной работы, а также отслеживать, после установки какого софта начались сбои.

По его мнению, даже доверенные приложения из официального магазина могут содержать ошибки, а единственной защитой остается своевременное создание бэкапов и избирательное отношение к обновлениям.

