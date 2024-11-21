Аналитик Парфентьев пояснил, почему обычный запрет SMS не является полноценной защитой данных

Минцифры России хочет ограничить отправку SMS во время звонков. Инициатива направлена на предотвращение случаев мошенничества и защиты конфиденциальной информации. Аналитик Урван Парфентьев рассказал, поможет ли данная мера. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, с одной стороны, подобная мера действительно может оказать конкретное позитивное воздействие, тем не менее стоит помнить, что часто злоумышленники «обрабатывают» своих жертв в мессенджерах. С другой стороны, при внедрении этой меры могут возникнуть проблемы и при легальном использовании сервисов.

Эксперт добавил, что такие запреты в мессенджерах не помогут, поскольку мессенджеры сами по себе достаточно слабо контролируемы в этом направлении, тем более с учетом оконечного шифрования как минимум в приватной коммуникации.

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