Аналитик Расторгуев пояснил, почему после установки самозапрета отдавать кредит в любом случае придется

По словам аналитика Игоря Расторгуева, гражданину РФ придется выплатить кредит, даже если он был оформлен после установки самозапрета, который начал действовать в стране с 1 марта, поскольку указанный механизм не делает гражданина недееспособным, а значит, если человек обошел установленный добровольно запрет, кредитный договор станет cчитаться действительным. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что самозапретом называется только добровольное ограничение, которое человек накладывает на себя, чтобы не брать кредиты, однако он не делает его автоматически недееспособным. Банки не обязаны проверять наличие самозапрета при выдаче кредита, в связи с чем если заемщик сам обошел запрет и оформил заем, то договор считается действительным.

По мнению эксперта, в случае если заемщик постарается отказаться от возврата долга, ссылаясь на самозапрет, суд маловероятно поддержит его позицию. Единственным исключением может быть случай, когда удастся доказать, что банк сознательно обошел запрет или допустил грубые нарушения при проверке заемщика. В целом отказ от возврата кредита возможен только в случае доказанного мошенничества.

Ранее сообщалось, что россияне вновь начали запрашивать кредиты, несмотря на самозапреты.