Аналитик Шатилин назвал способы выявления мошенников операторами связи

Банкиры предлагают возложить на операторов функцию по выявлению телефонных номеров мошенников и разделить ответственность за хищение денег телефонными злоумышленниками с операторами связи. Аналитик Илья Шатилин пояснил, имеется ли реальная возможность у операторов определить подозрительные звонки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, проблема заключается в том, что деньги воруют не во время разговора с телефонным мошенником, это всего лишь техническое средство связи. Наиболее надежным способом отследить мошеннический звонок является прослушивание всех вызовов в режиме онлайн и анализ их посредством нейросетей, однако это невозможно.

Эксперт добавил, что в целом мошеннические звонки определяют по поведенческим факторам, то есть операторы вполне могут это делать, если подключить соответствующую услугу. Но абонент должен дать согласие на блокировку оператором подозрительного звонка.

По его мнению, ранее большой объем мошенничеств совершался с подменных номеров, сегодня же в онлайн-режиме проверяется валидность такого вызова и у многих операторов имеется партнерство с банками, которые определят источник звонка.

Ранее сообщалось, что в России задержали мошенников за обеспечение работы узлов связи по подмене номеров.