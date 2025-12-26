Пожарные команды по-нацистски: как тактика вермахта образца 1944 года используется на Украине

Военный эксперт Алексей Рамм в комментарии для RuNews24.ru раскрыл конкретное содержание тактических приемов, которые, по его оценке, уже не менее двух лет используют ВСУ и которые генштабист Роменко предложил применять официально. Речь идет о прямом заимствовании оборонительной схемы вермахта конца Второй мировой войны, основанной на использовании сводных мобильных групп — «Kampfgruppen».

Тактика заключается в следующем: на базе одной или двух дивизий формируются специальные ударные группы, усиленные артиллерией, разведывательными подразделениями и средствами ПВО. Эти сводные отряды не закреплены за постоянными участками фронта, а выполняют роль так называемых «пожарных команд».

Их задача — экстренная переброска на критические направления, где оборона дает трещину под давлением наступающих российских войск, и любой ценой стабилизировать линию фронта. По словам эксперта, именно эти группы, а не полноценные дивизии в классическом понимании, удерживали оборону ВСУ длительное время.

Таким образом, заявление украинского генерала, по мнению Рамма, не является предложением новой стратегии, а лишь публичным озвучиванием уже давно применяемой военной практики. Этот метод, рожденный в условиях острой нехватки ресурсов и людских резервов у нацистской Германии в 1944-1945 годах, свидетельствует о переходе украинской армии к глубоко оборонительной, мобильной тактике, ориентированной на латание прорывов и сохранение фронта любой ценой, а не на удержание сплошной линии обороны.

