Ангарский маньяк Попков предстанет перед судом еще за одно убийство

Несмотря на то что Михаил Попков, которого называют ангарским маньяком, уже пожизненно осужден, ему предстоит быть судимым еще за одно убийство. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Иркутской областной прокуратуры.

Тело убитой женщины было обнаружено в 2011 году в одном из городских парков Ангарска. Тогда виновного в ее смерти установить не удалось. Теперь же в этом преступлении обвинили осужденного пожизненно Попкова.

«Прокуратура г. Ангарска Иркутской области утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено прокуратурой в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу», — указали журналистам.

По имеющимся данным, преступник поссорился в парке с 36-летней женщиной, избил ее и несколько раз ударил топором по голове. Затем он спрятал тело в заброшенной кирпичной башне, поджег его и скрылся. Сам Попков уже признан виновным в 86 убийствах.

Ранее сообщалось, что суд Москвы приговорил маньяка Миргорода к новому пожизненному заключению. Он сам заявил о 16 дополнительных жертвах, о которых следствие не знало. Среди погибших — 15 девушек, которых он подвозил или приглашал выпить, а также мужчина, избитый до смерти на Дубнинской улице.