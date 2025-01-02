Аниматоры из Москвы отсудили недоплаченные им деньги за новогодний корпоратив

Аниматоры в Москве получат невыплаченные им деньги за работу на новогоднем корпоративе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные, полученные от Перовского суда.

Аниматоры на протяжении четырех дней работали на корпоративе, который проводился в бизнес-центре «Рэдиссон Завидово». Шесть представителей ивент-агенства занимались развлечением детей, но всю обещанную им сумму так и не получили. Организаторы заявили, что все заранее обговоренные мероприятия не были проведены, и при этом не было никакого реквизита для работы с малолетними клиентами. Уменьшение гонорара они объяснили неким штрафом за недостатки, по итогам которых дети скучали.

В суде аниматоры сумели доказать, что не знали о возможных штрафах. Они также путем видео подтвердили, что провели обещанный капустник, а также наличие соответствующего реквизита. В результате суд обязал ответчика выплатить всю обещанную сумму, а также проценты на нее и судебные издержки.

Ранее сообщалось, что решением суда Ростовской области в колонию на 20 лет был отправлен мужчина, убивший родственников своей сожительницы. Он во время семейного скандала застрелил двух человек, и еще одного тяжело ранил.