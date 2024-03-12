Аномалии в деталях: раскрыты новые схемы мошенников в Сети

С развитием технологий, проникающих в нашу повседневную жизнь, увеличивается число мошеннических схем с использованием таких популярных мессенджеров, как Telegram и WhatsApp. Подробнее о них рассказал руководитель Департамента информационной безопасности сервиса «Банки.ру» Тимур Гараев.

Одной из таких схем, по его словам, является использование фишинговых сообщений, в которых поддельные уведомления от банков, платежных систем или других финансовых сервисов замаскированы под официальные. Такие сообщения могут содержать ссылки на поддельные веб-сайты, которые побуждают пользователей предоставить свои личные данные (пароли, номера кредитных карт или другие конфиденциальные сведения).

«Еще одним распространенным методом являются мошеннические звонки, в которых преступники притворяются сотрудниками банков, компаний или даже друзей пользователей. Они могут предлагать участие в финансовых схемах, которые, по их утверждениям, требуют предоставления личной информации или осуществления перевода денег на поддельные счета. В ходе таких звонков мошенники часто используют подстраиваемый под обстановку язык и ложные обещания, чтобы заполучить доступ к конфиденциальным данным или финансовым средствам у своих жертв», — пояснил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также мошенники начали активно использовать технологию deepfake — когда нейросеть подменяет голос, лицо, мимику реального человека, добавил эксперт. Распознать deepfake может быть очень сложно, а иногда и практически нереально, но есть несколько признаков, на которые можно обратить внимание: аномалии в движениях и деталях, несоответствия в фоне или свете, необычное поведение глаз, некорректное сопоставление голоса и губ.

«В любом случае, если вы получили видео или аудиосообщение от близких или знакомого вам человека с просьбой произвести какие-то действия, сообщить информацию или перевести деньги, рекомендуем позвонить лично и уточнить достоверность информации», — пояснил собеседник.

Ранее мошенников, пытавшихся выманить у пенсионера особо крупную сумму, задержали в Подольске.