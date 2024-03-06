Мошенников, пытавшихся выманить у пенсионера особо крупную сумму, задержали в Подольске

Сотрудники полиции задержали в подмосковном Подольске телефонных мошенников, пытавшихся обмануть пенсионера на сумму свыше восьми миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что восьмидесятипятилетнему пенсионеру позвонил мужчина, который представился сотрудником Федеральной службы безопасности. Звонивший сообщил, что неизвестные пытаются похитить деньги с его сберегательного счета. Так для того, чтобы обезопасить себя ему нужно снять все деньги со счета и переложить на «безопасный счет».

К счастью, потерпевший вовремя засомневался, так как летом прошлого года его обманули подобным образом, положил трубку и позвонил в полицию. В дальнейшем все действия проходили под контролем оперативных сотрудников.

При поступлении очередного звонка заявитель сообщил, что готов передать свои накопления. После того, как пожилой мужчина отдал муляж денег подозреваемым. Полицейские смогли задержать ранее судимого тридцатилетнего жителя Москвы и тридцатитрехлетнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. В настоящий момент задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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