«Антидроновый» кот сбил украинский беспилотник на подлете к селу в ДНР

Упитанный черно-белый кот сбил украинский беспилотник и дезориентировал его, не позволив ударить по жилым домам в ДНР.

Кот сбил украинский БПЛА, который на скорости подлетал к жилым домам поселения в ДНР. Судя по опубликованным на «Украина.ру» кадрам, мохнатый принял летающий дрон за объект для игр: одним ударом он сбил траекторию и отправил вражескую технику в столб. Беспилотник моментально вышел из строя.

Отмечается, что это FPV-дрон, который пушистый охотник перехватил во время тренировок оператора во дворе одного из домов.

В Telegram читатели военных каналов и СМИ призвали наградить кота за ловкость и помощь в защите поселка.

Ранее сообщалось, что кот Васька, помогающий военным ВС РФ в блиндаже, пропал на неделю после обстрелов ВСУ. Однако позже он чудом вернулся живым.