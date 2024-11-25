Пропавшего кота из блиндажа ВС РФ нашли спустя неделю с осколочным ранением

Кот Васька, помогающий военным ВС РФ в блиндаже, пропал на неделю после обстрелов ВСУ. Лишь недавно его нашли в плачевном состоянии: пушистый боец получил осколочное ранение, пишет RT со ссылкой на Народный фронт.

Васька не знал жизни вне подразделения бойцов из Удмуртии. Все время хвостатый жил в блиндаже, привыкший к звукам прилетов и стрельбы. Однако в одной из таких вылазок питомец неожиданно пропал: в тот день случился серьезный артобстрел.

Военные не теряли надежды и искали пушистого друга. Оказалось, что не зря. Васька сам вышел к хозяевам в форме спустя неделю, правда с осколочным ранением.

Бойцы шутят, что их маленький товарищ прошел настоящее боевое крещение и теперь заслужил двойное паек. Сейчас ушастый восстанавливается после травмы, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Керчи Подлипенцев вернулся из зоны СВО, прихватив с собой боевого кота.