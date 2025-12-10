Антифриз вместо алкоголя: полиция разгромила цех, где разливали ядовитый суррогат

В Санкт-Петербурге ликвидировали подпольное производство суррогатного алкоголя, которое привело к гибели двух человек. Полиция задержала троих подозреваемых и изъяла в гаражных кооперативах более 1200 литров смертельно опасной жидкости, сообщила «Фонтанка».

Расследование началось с трагедии в городе Коммунар Гатчинского района 3 декабря. Следователи установили, что 60-летний хозяин квартиры и его 47-летний гость скончались от отравления этиленгликолем — техническим спиртом, содержащимся в антифризах и тормозных жидкостях. По факту их гибели было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники отдела экономической безопасности Гатчинского района оперативно вышли на 72-летнюю женщину, у которой погибшие незадолго до трагедии покупали алкоголь на розлив. В ее доме на Ленинградском шоссе изъяли партию подозрительной жидкости.

Дальнейшая разработка привела полицейских к организаторам производства. Ими оказались двое 50-летних петербуржцев. Подпольный цех они оборудовали в гаражах на Кубинской и Краснопутиловской улицах Московского района города.

В ходе обысков по указанным адресам полицейские обнаружили и ликвидировали полномасштабное производство опасной продукции. Было изъято 257 канистр с готовым суррогатом общим объемом 1285 литров, а также пустая тара и оборудование для смешивания химикатов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Один из задержанных мужчин ранее был судим за мошенничество и похищение человека. Все трое подозреваются в организации нелегального оборота опасной продукции. Проводятся экспертизы, а полиция устанавливает все цепочки сбыта и возможных соучастников.

Ранее сообщалось, что число жертв отравления самогоном в Ленобласти достигло 33 человек.