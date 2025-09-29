Стало известно об увеличении количества жертв отравления суррогатом в Ленобласти

Количество погибших в результате массового отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области увеличилось до 33 человек, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Наибольшее число летальных случаев зафиксировано в Сланцевском районе, где скончались 22 человека. В Волосовском районе погибли семь человек, в Приозерском — двое, по одному смертельному исходу зарегистрировано в Тосненском и Гатчинском районах.

На прошлой неделе правоохранительные органы задержали 14 человек, причастных к производству и распространению некачественной алкогольной продукции.

В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Среди задержанных — 78-летний житель Ленинградской области и 60-летняя работница образовательной сферы. Установлено, что пожилой мужчина ранее уже привлекался к ответственности за незаконную торговлю алкоголем, но тогда отделался лишь административным штрафом.

Ранее МВД раскрыло причастность российской фирмы к поставкам некачественного сырья для самогона в Ленинградской области.