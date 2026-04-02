«Антифрод-проверка» за ваш счет: в МВД раскрыли новую уловку мошенников со встречным переводом

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России выявили свежую схему, которая уже косит доверчивых граждан. Называется она «встречный перевод». Об этом сообщает «Lenta.ru».

Суть проста как грабли: человеку сообщают о крупном выигрыше, инвестиционном доходе или социальной выплате. Но чтобы получить деньги, нужно сделать «встречный» шаг — внести «верификационный депозит», «гарантийный перевод» или оплатить «антифрод-проверку».

Жертва переводит сумму, которая обычно в разы меньше обещанного приза. А затем... ничего не получает. Мошенники либо исчезают, либо требуют новый платёж под новым предлогом. Самые популярные уловки, по данным полиции — «конвертационный платеж» и «страховка перевода». Жулики используют психологию: человек уже мысленно потратил крупные деньги, и небольшая комиссия кажется ему разумной платой за доступ к сокровищам.

В МВД подчеркивают: никаких верификационных сборов для получения выигрыша закон не предусматривает. Если незнакомец требует предоплату, чтобы перевести вам средства — это стопроцентное мошенничество. Единственный правильный выход — сразу класть трубку и блокировать номер.

Ранее стало известно, что каждое третье преступление подростков совершается в интернете.