Антимонопольная служба России выявила картель в рамках нацпроекта по ремонту дорог

Две организации в Ульяновской области устроили картельный сговор в сфере ремонта автомобильных дорог. Они решили поддержать цены друг друга. Данный факт был выявлен Федеральной антимонопольной службой, об этом сообщили в телеграм-канале данного ведомства.

ФАС РФ считает, что АО «Гипростроймост» и ООО «Кузоватовское ДРСУ» заключили между собой договор, по которому обязались поддержать цены друг друга. Они брались ремонтировать дороги в регионе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая сумма контрактов в максимальном варианте составляла 1,273 млрд руб.

Сотрудники ФАС получили подтверждение своей версии во время выездных проверок. Теперь осталось законодательно установить вину руководства двух данных компаний, после чего им грозят солидные оборотные штрафы.

Ранее ФАС выявила серьезные нарушения в ремонте автодорог на территории Воронежской и Тамбовской областей. Там дорожные фирмы также завышали стоимость своих услуг при заключении государственных контрактов.