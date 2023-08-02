«Антисептик и вода»: подмосковные врачи рассказали, что делать при укусах неизвестных насекомых

До получения медицинской помощи, подчеркнул врач, необходимо обработать место укуса, чтобы предотвратить инфицирование раны. Также можно наложить повязку из стерильного бинта и пить больше жидкости, чтобы вывести возможные токсины. Все эти правила, отметил Асанов, нужно использовать в том числе при укусе ос, пчел и других насекомых.

Ранее сообщалось, что около двадцати жителей Ленинского округа обратились в больницу с жалобами на покраснение, припухлость и зуд после укусов неизвестных насекомых. По словам пациентов, насекомые похожи на маленьких скорпионов, однако они светлее и меньше размером.