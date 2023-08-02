«Антисептик и вода»: подмосковные врачи рассказали, что делать при укусах неизвестных насекомых
Врачи Видновской РКБ рассказали, что делать при укусах неизвестных насекомых
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
При укусе неизвестным насекомым следует сразу же обратиться за медицинской помощью, рассказал врач-терапевт Видновской районной клинической больницы (РКБ) Тимур Асанов. Его слова приводит «360».
До получения медицинской помощи, подчеркнул врач, необходимо обработать место укуса, чтобы предотвратить инфицирование раны. Также можно наложить повязку из стерильного бинта и пить больше жидкости, чтобы вывести возможные токсины. Все эти правила, отметил Асанов, нужно использовать в том числе при укусе ос, пчел и других насекомых.
Ранее сообщалось, что около двадцати жителей Ленинского округа обратились в больницу с жалобами на покраснение, припухлость и зуд после укусов неизвестных насекомых. По словам пациентов, насекомые похожи на маленьких скорпионов, однако они светлее и меньше размером.