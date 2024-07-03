AP: мощный взрыв произошел на оборонном заводе в американском Арканзасе

Международное информагенство Associated Press сообщает о сильном взрыве на предприятии General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, расположенном в городе Кэмден в Арканзасе.

На данный момент AP не располагает подробностями взрыва на оборонном заводе. Предварительно, все могло случиться из-за некого инцидента с пиротехникой.

Сообщается, что пострадавшими числятся два человека, возможно, сотрудника предприятия. Еще один пропал без вести после ЧП. К месту стягиваются экстренные службы и полиция, будут выяснять все подробности произошедшего.

В компании, которой принадлежит предприятие, подтвердили взрыв и отметили, что будут сотрудничать со следствием по всем необходимым вопросам.

Отметим, что американская General Dynamics Ordnance and Tactical Systems относится к одному из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической техники.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске прогремел сильный взрыв.