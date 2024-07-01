«Зеркало недели»: в Днепропетровске прогремел сильный взрыв

В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги в ночь на понедельник, 1 июля, прогремел мощный взрыв. Об этом со ссылкой на местные паблики пишет украинское издание «Зеркало недели».

При этом, характер взрыва, что именно повреждено и есть ли пострадавшие, информации не приводится.

«Днепропетровск, местные паблики сообщают о взрыве», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Согласно опубликованным только что данным онлайн-карты украинского Минцифры, воздушная тревога объявлена сразу в нескольких областях Украины, среди которых, помимо Днепропетровской, Полтавская Харьковская Сумская.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео удара ОТРК «Искандер-М» по населенному пункту Украинка у Запорожской области. Там на станции в момент ракетной атаки ВС РФ происходила разгрузка железнодорожного эшелона с военной техникой для украинской армии, в том числе переданной Киеву странами Запада.