Апелляционный суд назначил пожизненное заключение пытавшемуся отравить летчиков в Армавире

Апелляционный военный суд по ходатайству прокуратуры изменил приговор уроженцу Мелитополя, который попытался отравить летчиков в Армавире. Он дал подсудимому пожизненный срок лишения свободы. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от Генеральной прокуратуры России. До этого суд назначил подсудимому Егору Семенову 27 лет лишения свободы за то, что он попытался отравить летчиков. После этого прокуратура подала апелляцию на этот вердикт.

«Суд апелляционной инстанции удовлетворил представление прокуратуры, изменил приговор и назначил осужденному наказание в виде пожизненного лишения свободы», — указали журналистам.

