Задержан пособник украинских мошенников, обеднивших россиян на 10 млн рублей

Силовики задержали ключевого участника преступной группы, обеспечивавший техническую основу для масштабного телефонного мошенничества. Как сообщила ТАСС пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области, предполагаемым помощником аферистов из Украины оказался 32-летний россиянин.

Мужчина был арестован по подозрению в пособничестве мошенничеству в особо крупном размере. Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительно установили, что фигурант организовал и поддерживал работу так называемых SIM-боксов — специальных устройств, позволяющих совершать тысячи автоматизированных звонков на номера россиян с подменой настоящих номеров на доверенные знаковые комбинации, например, банков. Эта технология является фундаментом для обмана и шантажа, с помощью которых преступники похитили у граждан свыше 10 миллионов рублей.

Злоумышленник, как узнали, не только обеспечивал каналы связи для атак, но и систематически пересылал полученные персональные данные и финансовую информацию своим кураторам. В спецслужбе не исключили, что эти кураторы могут быть причастны к деятельности украинских спецслужб.

В настоящее время ведется оперативная работа по розыску других членов организованной преступной группы.

