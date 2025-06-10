Апелляционный суд оставил в силе решение о передаче государству активов Raven Russia

Группа компаний Raven Russia являлась крупнейшим в РФ владельцем складской недвижимости. По ходатайству Генпрокуратуры эта собственность была передана в доход государства, и апелляционный суд утвердил решение нижестоящего арбитража. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По утверждению правоохранителей, 17 компаний, которые входили в группу, владели имуществом на 1 трлн руб. Все склады незаконно находились под контролем иностранных резидентов. Фирма Raven Property Group Limited зарегистрирована в Гонконге, она вела незаконную скупку транспортных терминалов и обществ, которые ими владеют. Все это признано противоречащим законодательству, поскольку такие склады имеют стратегическое значение. Для владения подобными терминалами необходимо было уведомлять государство и получать у него разрешение.

В связи с этим Арбитражный суд Москвы изъял спорное имущество в доход государства. Девятый апелляционный арбитражный суд утвердил это решение. Акции и доли всех компаний, которые входят в Raven Russia, были перерегистрированы и переданы в распоряжение Росимущества.

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