Аппарат премьера Армении ответил правозащитникам на запрос о гибели чеченской беженки

Офис премьер-министра Армении Никола Пашиняна отреагировал на гибель гражданки Чечни Айшат Баймурадовой, которая скончалась в республике после побега. Ответ правительства на запрос распространила внесенная в список иноагентов «Кризисная группа СК SOS»*.

Правозащитники, расследующие это дело, направили обращения в различные государственные инстанции Армении. Как сообщается, ответ поступил только от аппарата главы правительства.

Согласно официальной информации, администрация Пашиняна, изучив обращение, признала его подведомственным Генеральной прокуратуре, куда и было перенаправлено дело с обязательством предоставить отчет о результатах рассмотрения. При этом МИД Армении, по данным активистов, переслал запрос в Следственный комитет, также запросив данные о ходе проверки.

Напомним, о смерти Айшат Баймурадовой стало известно 20 октября. Ее тело было обнаружено на съемной квартире. По информации правозащитников, женщина могла бежать из Чечни, спасаясь от домашнего насилия. Перед гибелью она договорилась о встрече с новой знакомой, с которой общалась в социальных сетях. Подозреваемая в причастности к смерти девушка свою вину отрицает.

