АР: Украина на фоне кадрового дефицита призывает наемников со всего мира

Украина из-за кадровых проблем на линии боевого соприкосновения расширяет систему рекрутинга наемников со всего мира, пишет Associated Press.

По данным издания, предложение Киева показалось соблазнительным сотням бывших военных из Колумбии, имеющей вторую по численности армию в Латинской Америке после Бразилии.

Возможный заработок на Украине существенно превышает зарплату на родине. Базовая зарплата капралов в Колумбии составляет $400, а опытные сержанты могут получать до $900. На Украине же им предлагают месячный заработок до $3300.

Однако шальные деньги не достаются легко.

«Я думал, что умру ... Мы встали и решили бежать с позиции, чтобы спасти наши жизни... Спрятаться было негде», — приводит агентство слова колумбийского наемника с позывным Чечо.

Накануне сообщалось, что российские военные ликвидировали под Крынками американского наемника Брендона Джеймса Бауэрсокса.