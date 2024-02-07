Российские военные ликвидировали в зоне СВО американского наемника

В зоне СВО был ликвидирован, воевавший в украинской армии, американский наемник Брендон Джеймс Бауэрсокс, сообщает телеграм-канал TrackANaziMerc.

35-летний американец приехал на Украину в сентябре 2023 года и вступил в 37-ю бригаду морской пехоты ВСУ. Подразделение Бауэрсокса попало под российский удар под Крынками.

Наемник ранее служил в ВС США, но всего через год был уволен за пьянство и пристрастие к наркотикам. Сообщается, что Бауэрсокс был разведен, у него осталось двое детей.

17 января российскими войсками был ликвидирован пункт дислокации французских наемников в Харькове. На этом фоне Париж отменил визит министра обороны Украины Рустема Умерова.