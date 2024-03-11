Некомпетентность руководства, нехватка боеприпасов и мощь российской армии – вот причины, которые привели к оставлению Авдеевки. Так считают 10 опрошенных украинских солдат, которых опросило агентство Associated Press.

Журналисты из этого издания взяли интервью у 10 бойцов ВСУ, которые воевали в данном населенном пункте. Все они назвали причиной поражения большие проблемы, которые существуют у украинской армии.

«Истощение боеприпасов, превосходящая численность российских войск и плохое военное командование привели худшему поражению Киева за год», - указали авторы опубликованной статьи.

Сами украинцы считают, что все эти проблемы до сих пор не изжиты. Они угрожают дальнейшему будущему Украины. Украинские военные на передовой все так же истощены, у них по-прежнему дефицит боеприпасов, а войска РФ продолжают безнаказанно наносить авиаудары планирующими бомбами.

Ранее бойцы ВСУ пожаловались на планирующие бомбы другому изданию. По их мнению, авиаудары стирают в ноль все укрепления, не оставляя шансов выжить у солдат, которые их занимают.