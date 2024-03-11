Ничего не оставляют после себя: украинские военные пожаловались на российские авиабомбы

Авиация ВС РФ активно применяет планирующие бомбы, после взрыва которых укрепления ВСУ просто исчезают. Украинской армии нечего противопоставить данному виду оружия. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на мнение военнослужащих с Украины.

Западные эксперты уже давно утверждают, что российская авиация сумела заметно повысить свою эффективность. Многие успехи россиян объясняются именно авиаударами. Планирующие авиабомбы стирают с лица земли укрепления ВСУ. Украинцы в то же время ничего не могут поделать с этими ударами, поскольку российская авиация сбрасывает планирующие бомбы далеко за пределами радиуса действия противовоздушной обороны.

Количество таких ударов может достигать до сотни на протяжении одного дня. Это говорит о том, что такие боеприпасы имеются у российской армии в должном количестве. Они обладают дальностью полета минимум до 70 километров благодаря специальному универсальному модулю планирования коррекции, который прикрепляется к самой обычной фугасной авиабомбе. Такие модули возможно прикрепить к фугаске весом в 500 килограммов, тонну и даже полторы тонны.

Ранее мнение западных экспертов по поводу таких авиабомб привел телеканал CNN. По мнению специалистов, при взрыве подобный боеприпас не оставляет вокруг себя ничего живого в буквальном смысле в достаточно внушительном радиусе.