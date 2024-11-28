Арбитражный суд Москвы взыскал 2,5 млн руб. с посольства Украины по иску МОЭК

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск МОЭК и наложил на посольство Украины штраф в размере около 2,5 млн руб., согласно сведениям из картотеки арбитражных дел, сообщило РИА Новости.

На данный момент само решение не было опубликовано. В текущем году суд уже вынес ряд решений, по которым с украинского посольства взыскано около 29 млн руб. по пяти искам, поданным МОЭК.

Эта организация требует погасить задолженности и штрафы, в том числе по контрактам на отопление и поставку горячей воды, заключенным в 2009 году.

Ранее сообщалось, что в Москве подростки совершили нападение на посольство Швеции. Группа юношей подошла к зданию дипломатической миссии на Мосфильмовской с бутылками в руках. Они начали бросать их в здание.