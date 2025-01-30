Арбитражный суд наложил арест на активы группы «Домодедово»

Арбитражный суд Московской области принял обеспечительные меры в рамках заявления Генеральной прокуратуры, арестовав активы группы «Домодедово», а также акции и доли в российских и зарубежных юридических лицах, принадлежащих бенефициарам Дмитрию Каменщику и Валерию Когану, сообщил ТАСС, ссылаясь на судебные материалы.

В своем иске Генпрокуратура требует признать недействительными несколько сделок, осуществленных с 2016 года, которые касаются передачи контроля над компаниями группы «Домодедово» иностранным лицам, а также взыскать 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», управляющего активами аэропорта.

Суд обязывает Каменщика и Когана обеспечить сохранность всего имущества, как движимого, так и недвижимого, компаний группы «Домодедово», и накладывает запрет на любые действия, касающиеся отчуждения активов данной группы, находящихся под юрисдикцией РФ.

Кроме того, суд установил арест на акции управления «Домодедово» и запретил осуществление сделок, связанных с земельными участками, находящимися в районе аэропорта.

Суд постановил, что ФНС не может вносить изменения в ЕГРЮЛ, касающиеся отчуждения долей в уставном капитале, реорганизации, корректировок уставного капитала, а также изменения состава и структуры органов управления или передачи полномочий генерального директора, за исключением случаев, когда такие действия инициируются Росимуществом.

Кроме того, суд обязал группу компаний «Домодедово» предоставить представителю Росавиации доступ к своей деятельности, а также к финансовой и технической документации для предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности граждан, а также бесперебойной работы воздушного транспорта.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура потребовала вывести ГК «Домодедово» из-под иностранного управления.