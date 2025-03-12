Арбитражный суд заморозил активы холдинга «Главпродукт»

Арбитражный суд Москвы, рассмотрев ходатайство Генеральной прокуратуры РФ, принял решение о заморозке активов холдинга «Главпродукт», включая денежные средства и движимое имущество.

Владельцем холдинга является бизнесмен Леонид Смирнов, обладающий американским гражданством.

Арест затронул также акции и доли в капитале свыше тридцати юридических лиц, составляющих структуру холдинга.

При этом под обеспечительные меры не попали 80% заработной платы Смирнова. Средства компаний холдинга, необходимые для расчетов с поставщиками, выплаты зарплат и налоговых отчислений, также были выведены из-под ареста. Ценные бумаги, принадлежащие компаниям, также оказались под арестом.

Данные меры обеспечения приняты в связи с иском Генпрокуратуры к Смирнову и американским компаниям Universal Beverage Company и Universal Company 2000, контролирующим российские активы холдинга.

Генпрокуратура намерена добиться изъятия долей в уставных капиталах ключевых структур группы, включая ООО «Промстрой», ООО «Промсельхозинвест», ООО «Главпродукт-Патент» и ООО «Инвестиционная компания «Сокол». Предварительное заседание назначено на 18 апреля.

Ранее сообщалось, что суд поддержал Минфин США и принял решение о конфискации «яхты Керимова».