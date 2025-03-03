Суд запросил сведения о детях и родителях Блиновской

В рамках дела о банкротстве блогера Елены Блиновской Арбитражный суд Москвы направил запросы в регистрирующие инстанции с целью получения данных о ближайших родственниках должника, включая родителей и детей, а также об их имущественном положении. Об этом сообщается в материалах суда, передает РИА Новости.

Судебная инстанция удовлетворила ходатайства финансового управляющего Марии Ознобихиной об истребовании дополнительных доказательств.

В частности, МВД должно предоставить информацию о месте жительства четверых детей Блиновской в возрасте от 4 до 15 лет. ФНС запрошены сведения о банковских счетах, доходах и возможном участии детей в юридических лицах, а Роскадастр — о принадлежащей им недвижимости.

Аналогичные запросы направлены в отношении родителей Блиновской и ее супруга Алексея, а также брата Блиновской, сестры и зятя Алексея.

Поясняя необходимость получения данных сведений, суд указал, что имущество гражданина, находящееся в общей собственности с супругом, подлежит реализации в рамках дела о его банкротстве.

Ранее сообщалось, что Блиновская попросила о смягчении приговора и раскаялась в зале суда.