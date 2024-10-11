Арест американца Татера, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции, хотят продлить

В Москве следственные органы подали заявку на продление сроков содержания под стражей 46-летнего американца Джозефа Татера, которого обвиняют в нападении на сотрудника полиции, сообщило РИА Новости.

Поданное ходатайство зарегистрировано в Мещанском суде столицы, однако дата его рассмотрения пока не определена.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию Татера, касающуюся его ареста. При этом сам обвиняемый отметил, что прибыл в Россию с намерением получить политическое убежище.

На судебном заседании ранее он заявил, что больше не считает себя гражданином своей родины, и попросил работников посольства покинуть помещение.