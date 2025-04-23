Арест продлили Серебрякову, обвиняемому в подрыве машины в Москве

Евгению Серебрякову*, подозреваемому в причастности к взрыву автомобиля с военнослужащим на севере Москвы, продлили арест. Он останется под стражей до 24 июля 2025 года, сообщили ТАСС представители правоохранительных органов.

«Серебрякову продлен срок ареста до 24 июля 2025 года», — уточнили правоохранители.

Взрыв припаркованного Toyota Land Cruiser на Синявинской улице в Москве произошел утром 24 июля прошлого года. В результате инцидента пострадали два человека.

По данным правоохранителей, взрывное устройство было установлено под днищем машины в районе водительского сиденья. Одна из версий произошедшего связана со служебной деятельностью одного из пострадавших.

Было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Серебрякова заочно арестовали и объявили в международный розыск. Его задержание произошло в турецком Бодруме.

Ранее сообщалось, что в уголовном деле Евгения Серебрякова могут появиться новые фигуранты среди сотрудников украинских спецслужб.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.