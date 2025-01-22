Стали известны новые подробности дела о подрыве авто военного в Москве

В уголовном деле Евгения Серебрякова*, обвиняемого в взрыве автомобиля военнослужашего на севере столицы, могут появиться новые фигуранты среди сотрудников украинских спецслужб. Это указано в документах дела, передает ТАСС.

Согласно этим данным, у следствия есть основания полагать, что в состав организованной группы, часть участников которой еще не установлена, входили и работники украинских спецслужб. 21 января Замоскворецкий районный суд Москвы продлил срок ареста Серебрякова до 24 апреля 2025 года.

Также стало известно, что обвинение против Серебрякова изменено: его квалификация с ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) переквалифицирована на ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего тяжелые последствия). Он также обвиняется в нарушении законов о взрывчатых веществах (ч. 4, ст. 222.1 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ начались массовые репрессии командиров.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.