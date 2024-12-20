Арестовали машиниста грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским в Мурманской области

Суд в городе Кандалакша, расположенном в Мурманской области, принял решение о помещении под стражу машиниста грузового поезда, который столкнулся с пассажирским составом на юге региона, как сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Мужчина обвиняется в соответствии с частью 3 статьи 263 УК РФ за нарушение правил безопасности на железнодорожном транспорте, что привело к гибели двух человек.

Инцидент произошел в среду 18 декабря в 16:15 по мск. на станции Княжая (Мурманская область), где произошел боковой удар между пассажирским поездом №11 Мурманск — Санкт-Петербург, в котором находились 326 пассажиров, и грузовыми вагонами.

В результате столкновения с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда и 14 вагонов грузового. В Минздраве указали, что всего пострадали 42 человека: 20 находятся в больницах, 22 получили амбулаторную помощь.

В Мурманских больницах лечится 14 пострадавших, в том числе трое детей, шесть из которых в тяжелом состоянии. Десяти пострадавшим, госпитализированным в Санкт-Петербурге, уже провели обследование и выписали.

Ранее сообщалось, что пострадавшего после аварии с поездами под Мурманском ребенка доставили в больницу в Петербурге.