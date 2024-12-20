Пострадавшего после аварии с поездами под Мурманском ребенка доставили в больницу в Петербурге

В результате аварии, произошедшей в Мурманской области, пострадал ребенок. Его доставили в детскую больницу Санкт-Петербурга. По информации, предоставленной в Telegram-канале вице-губернатора города Олега Эргашева, медицинская помощь также была оказана еще десяти пострадавшим.

Он подчеркнул, что поезд № 11, следовавший по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, доставил пассажиров на Ладожский вокзал Санкт-Петербурга в дневное время 19 декабря.

«Медицинской службой Санкт-Петербурга осмотрены 11 человек, из них один ребенок. В стационарное отделение НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе поступили девять взрослых. Они полностью обследованы и отпущены в удовлетворительном состоянии», — написал вице-губернатор города.

Эргашев добавил, что ребенка госпитализировали в Детскую городскую больницу № 19 имени К. А. Рауфхуса. Подчёркивается, что все необходимые меры для оказания медицинской помощи пострадавшим принимаются.

Напомним, в среду, 18 декабря, пассажирский и грузовой поезда столкнулись у станции Княжная. Пострадали не менее 14 человек. По последним данным, число получивших ранения и травмы больше.

Ранее сообщалось, что число обратившихся за помощью пострадавших при столкновении поездов под Мурманском увеличилось до 27 человек.