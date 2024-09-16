Арестовали начальника 4924-го военного представительства Минобороны

Следственный комитет задержал начальника 4924-го военного представительства Минобороны и его сотрудника по обвинению в получении взяток на сумму 11 млн руб., сообщили в ведомстве.

Как сообщили представители следствия, дело касается контрактов на выполнение государственного оборонного заказа по поставке электропродукции и кабеля для Министерства обороны РФ.

Договоры были подписаны с ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности».

Совокупная сумма контрактов превышает 1,2 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в Красноярске возбудили дело о краже почти 1 млрд руб. у Минобороны.