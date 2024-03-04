Арестован мужчина, который избил до потери сознания жителя Подмосковья у бара в центре столицы

В Москве задержали 29-летнего мужчину, который избил до потери сознания жителя Подмосковья, сообщает «МВД Медиа» .

Инцидент случился возле одного из баров в центре столицы. Между мужчинами на глазах у множества очевидцев произошла словесная перепалка. Один из них нанес оппоненту удар, от которого потерпевший упал и потерял сознание.

Мужчину доставили в больницу. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант по решению суда заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Подмосковья получил семь лет строгого режима за убийство знакомого.