Задержан экс-гендиректор подольского комбината, находившийся в розыске с 2016 года

В Тульской области задержали экс-гендиректора Подольского домостроительного комбината, который с 2016 года находился в международном розыске за неуплату налогов в особо крупном размере и невыплате заработной платы работникам.

Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, 44-летний обвиняемый с 2011 по 2014 годы уклонился от уплаты налогов на сумму свыше пятидесяти четырех миллионов рублей. В налоговой декларации по НДС он указал заведомо ложные сведения.

Помимо этого, с 2015 по 2016 годы обвиняемый не выплатил полностью или частично заработную плату шестидесяти сотрудникам предприятия. Общая сумма задолженности перед работниками составила тридцать три миллиона рублей.

Кроме того, в 2015 году гендиректор комбината заключил с гражданами договоры на участие в долевом строительстве многоквартирного дома и не выполнил свои обязательства. МКД так и не достроили, а деньги людей были похищены.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково за мошенничество с налогами задержали 40-летнего местного жителя.