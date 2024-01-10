Арестована жительница Подмосковья, которая из-за ревности зарезала знакомую и закопала ее тело у дома

Жительнице Раменского, которая зарезала свою знакомую и закопала ее тело, предъявили обвинение и избрали меру пресечения, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступление произошло в сентябре прошлого года в поселке Кратово. Обвиняемая приревновала своего сожителя к знакомой, которая пришла к ним в гости в частный дом. Между женщинами возникла ссоры, в ходе которой одна из них схватила нож и ударила оппонентку.

Для того, чтобы скрыть преступление, женщина закопала тело убитой в трех метрах от дома. С сентября пострадавшая числилась пропавшей без вести. В начале этого года ее тело обнаружили благодаря слаженной работе следователей и криминалистов.

Ранее сообщалось, что в Ногинске задержали мужчину, который расстрелял своего знакомого на парковке возле торгового центра.